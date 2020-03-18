Американцы в панике бросились скупать оружие из-за коронавируса

Из-за паники вокруг объявленной пандемии коронавируса, американцы массово скупают оружие и амуницию, а в супермаркетах доходит до драки из-за продуктов.

Об этом на своей странице в Facebook написал американский блогер Александр Флинт. При этом, по его словам, в магазинах полно питьевой воды, а туалетной бумагой и бумажными полотенцами заставлены вся рядя прямо до потолка (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"В оружейные магазины с утра стоят огромные очереди. Мужик купил буквально с десяток ящиков патронов для ружья. Я так понимаю ждут зомби или голодных из городов, которые рванут на штурм сытых пригородов. Стрелять в голодных будут на поражение. А утром в супермаркете была драка. Один штымп наложил себе целую телегу размером со средний холодильник куриных грудок. Забрал все, что лежало на прилавке. Ему сказали, что он з*ср*нец и началась драка. Хорошо, что рядом была полиция. Итог - 20 арестованных и трое в госпитале", – сообщил блогер.

Очереди в магазины оружия в США

Очереди в магазины оружия в США

Очереди в магазины оружия в США

По его словам, к середине дня, в магазин под аплодисменты, заехала 53-футовая фура с 2-3 тонны курицы.

"Питьевой воды полно. И хоть туалетной бумагой и полотенцами магазин забит под потолок, народ продолжает брать ее ящиками. Бумагу подвозят снова. Чего нет, так это жидкого мыла, спирта для промывания, очищающего геля для рук и перчаток. Появились зелёные бублики на День св.Патрика, который не празднуют", – подытожил Флинт.

Как сообщал OBOZREVATEL, новости о распространении коронавируса по планете заполонили все новости, власти вводят карантин, что заставляет людей вести себя не слишком рационально – например, скупать продукты и туалетную бумагу.

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