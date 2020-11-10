Американский генерал назвал российских миротворцев в Карабахе оккупантами

Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес скептически высказался о российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Как сообщил Укринформ, о своем отношении к ситуации в Карабахе Ходжес рассказал во время Львовского форума по безопасности. По словам генерала, понятие "миротворцы" не существует вообще.

Он также отметил, что всегда недоверчиво относился к российским миротворцам.

"Они скорее являются оккупантами, которые когда-то пришли в Приднестровье, на Кавказ и в Южную Осетию", – заметил Ходжес.

Российские миротворцы будут находиться в регионе не менее пяти лет.

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