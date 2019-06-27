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"Агрессия продолжается!" В Европе выступили против России в ПАСЕ

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Эстония и Польша выступили против возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Так, премьер-министр Эстонии Юри Ратас в Twitter осудил восстановление всех полномочий россиян в ПАСЕ.

"Восстановление прав на голосование россиян в ПАСЕ неуместно и неправильно. Причины приостановления не исчезли - агрессия в Украине и Грузии продолжается, а Минские соглашения - не выполняются. Международное сообщество должно твердо защищать международное право и права человека. Эстония будет выступать за европейские принципы и ценности", – сказано в сообщении.

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Также заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский в эфире телеканала TVP заявил, что возвращение РФ в ПАСЕ не дает оснований надеяться на то, что Россия прекратит нарушать международное право.

"Надеяться, что такое решение устранит нарушения Россией международного права, прекратит войну с Украиной, отдаст Крым правомерному владельцу, то есть украинской нации, на мой взгляд, бесполезно", – отметил дипломат.

ПАСЕ

ПАСЕ

Шинковский подчеркнул, что поведение Кремля на протяжении последних 10-15 лет показывает, что эффективность таких методов в отношении Москвы весьма сомнительна.

"У меня есть сомнения, и время покажет, стоит ли давать такой шанс", – акцентировал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня ПАСЕ окончательно утвердила резолюцию о возвращении делегации России в свой состав, что вызвало массовый демарш среди стран-участниц.

Из-за решения ПАСЕ вернуть российскую делегацию Украина отозвала посла при Совете Европы для консультаций.

При этом партия "Слуга народа" выступила против выхода украинской делегации из ПАСЕ, несмотря на возвращение России в эту организацию.

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ПАСЕЭстонияПольшаРоссия
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CARGO 100
CARGO 100
Поздно, конечно, когда уже "вставили", но Эстония и Польша выступили против.
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Krass Марк
Krass Марк
Кто ж фашисткий режим международного террориста Ху@ло туда допускает
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Ну, про Польшу слышал, а Пестония это где? Не нашел на карте.
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