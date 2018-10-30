Не везет авианесущему крейсеру “Адмирал Кузнецов” не в море, не на ремонте, где он проводит куда больше времени, нежели бороздя морские просторы. То ли карма такая у не имеющего аналогов в мире авианесущего крейсера, то ли это подтверждение факта отсутствия культуры и технологии производства в современной России. Но, обо всем по порядку.

Так, этой ночью плавучий док ПД-50, где размещён авианесущий крейсер, частично затонул. При этом два башенных крана (высота 15 м) плавучего дока обрушились, причем один рухнул прямиком на палубу "Адмирала Кузнецова", повредив корпус (фото). Так же известно о замыкании на плавучем доке, что и могло стать причиной ЧП.

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Сообщается как минимум о четырех пострадавших (двое в реанимации), а на месте событий проводилась спасательная операция.

Собственно, что тут еще можно сказать? Если честно, я бы удивился, если бы ремонт такого проблемного корабля как “Адмирал Кузнецов” прошел бы без каких-либо казусов. Вот только ремонт буквально начался и продлится ещё минимум три года. Как будет в дальнейшем проходить этот процесс и насколько серьезно скажется затопление плавдока на сроки сдачи “Кузнецова” – покажет время. Но, почин, как говорится, показательный.