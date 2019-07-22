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90 человек на борту! У берегов Африки сгорел украинский корабль: есть жертвы и пострадавшие

1.8т Читать материал на украинском

У берегов Африки около Мавритании сгорел украинский океанский траулер "Иван Голубец", который ходил под флагом Грузии.

На момент возгорания на судне находилось 90 человек экипажа, граждан Украины и России, передает "Думская".

Отметим, что пожар начался вчера, 20 июля в машинном отделении и быстро распространился на палубу. Экипаж эвакуировали на другой траулер "Маршал Крылов". Однако при пожаре погиб один моторист и есть пострадавшие.

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"Поскольку в составе флота Мавритании отсутствуют пожарные и спасательные суда было решено организовать спасательную операцию силу других траулеров, ведущих промысел в этом районе", – сообщил очевидец аварии.

Спасти траулер пыталось судно "Капитан Сухондяевский", которое взяло его на буксир, однако во время транспортировки пламя перекинулось с машинного отделения и палубы на жилые помещения и надстройку.

В результате "Иван Голубец" практически сгорел и восстановлению не подлежит.

"На нем находится дизельное топливо и полный трюм рыбной продукции. Владелец заявил, что все убытки будут покрыты за счет экипажа", – отмечено в сообщении.

Пожар на украинском траулере

Пожар на украинском траулере

Пожар на украинском траулере

Пожар на украинском траулере

Пожар на украинском траулере

Пожар на украинском траулере

Пожар на украинском траулере

Пожар на украинском траулере

Пожар на украинском траулере

Пожар на украинском траулере

Как сообщал OBOZREVATEL, у берегов Западной Африки загорелся украинский траулер "Иван Голубец", после чего пропал один член экипажа.

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