90 человек на борту! У берегов Африки сгорел украинский корабль: есть жертвы и пострадавшие

У берегов Африки около Мавритании сгорел украинский океанский траулер "Иван Голубец", который ходил под флагом Грузии.

На момент возгорания на судне находилось 90 человек экипажа, граждан Украины и России, передает "Думская".

Отметим, что пожар начался вчера, 20 июля в машинном отделении и быстро распространился на палубу. Экипаж эвакуировали на другой траулер "Маршал Крылов". Однако при пожаре погиб один моторист и есть пострадавшие.

"Поскольку в составе флота Мавритании отсутствуют пожарные и спасательные суда было решено организовать спасательную операцию силу других траулеров, ведущих промысел в этом районе", – сообщил очевидец аварии.

Спасти траулер пыталось судно "Капитан Сухондяевский", которое взяло его на буксир, однако во время транспортировки пламя перекинулось с машинного отделения и палубы на жилые помещения и надстройку.

В результате "Иван Голубец" практически сгорел и восстановлению не подлежит.

"На нем находится дизельное топливо и полный трюм рыбной продукции. Владелец заявил, что все убытки будут покрыты за счет экипажа", – отмечено в сообщении.

Пожар на украинском траулере

Пожар на украинском траулере

Пожар на украинском траулере

Пожар на украинском траулере

Пожар на украинском траулере

Как сообщал OBOZREVATEL, у берегов Западной Африки загорелся украинский траулер "Иван Голубец", после чего пропал один член экипажа.

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