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''145 миллионов баранов'': враг Путина мощным постом растоптал Россию

6.4тЧитать материал на украинском

Власть России считает свой народ 145-миллионным стадом баранов. Это подтверждает тотальное вранье с экранов телевизоров о трагедии в Магнитогорске.

Ведь она, скорее всего, была терактом, а не несчастным случаем. Об этом в блоге на "Эхе Москвы" написал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Магнитогорск

Магнитогорск

РИА "Новости"

"Магнитогорск, 100% теракт, случайно предотвращенный еще один, задержание террористов, взрыв (самоподрыв?) "Газели", 39 невинных жертв и трое погибших преступников. И три недели непрерывного вранья со всех трибун и экранов. Наглого, осознанного, циничного, рассчитанного только на одно: все равно все поверят, потому что так вероломно обманывать страну просто невозможно. Ну, никак нельзя", — возмутился он.

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Гудков добавил, что манера коммуникации кремлевской верхушки с простыми россиянами показывает, что она относится к ним, как низшей расе, которой не полагается знать правду. Все, на что они могут рассчитывать, — это на получение той информации, которую одобрили сверху.

"Чтобы точно знали свое место в иерархии стада. 145 миллионов баранов, коим отказано в правде и человеческом уважении. Потому что плебс, холопы, население, масса. "Пипл все схавает!" — так давно не стесняются говорить в кремлевских коридорах", — подчеркнул политик.

Геннадий Гудков

Геннадий Гудков

РИА "Новости"

Подытоживая, он назвал все происходящее в родной стране дном и полным крахом морали, совести, принципов гуманности и чести тех, кто руководит Россией. "Ничего человеческого, финиш. Бедная Россия!" — резюмировал Гудков.

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Персоны
Геннадий ГудковВладимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Сколько Гудку платят в УкрСМИ ?
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Иванов Петр
Иванов Петр
Враг Путина мощным постом жёстко растоптал своё имя и совесть.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Иванов Петр, Он забыл указать, что в эти 145 млн. "баранов" входит и он сам, раз не смог опровергнуть оыициальную версию
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Белый господин
Белый господин
Вот мне совершенно пох, когда какое-то дерьмо рот открывает у вас. Предлагаю поступать так же. Игнорировать. Страна чужая, в ЕС не идёт, газ не продаёт. Мы же уже животы надорвали над вашими глупыми статьями...
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