12 лет назад войска РФ вторглись в Грузию: Украина призвала мир выступить против агрессора

12 лет назад, 7 августа 2008 года, колонна российской бронетехники вторглась на территорию Грузии и началась военная агрессия со стороны РФ.

Как сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины, МИД решительно осуждает незаконную оккупацию суверенных территорий Грузии – Абхазии и Южной Осетии и шаги российского оккупационного режима, направленные на их фактическую аннексию.

"Продолжающаяся "бордеризация" оккупированных грузинских территорий, системные задержания и похищения граждан Грузии на линии оккупации, ограничения их фундаментальных прав и свобод, чрезвычайно сложная гуманитарная и безопасностная ситуация – вот основные "достижения" двенадцатилетней оккупации Российской Федерацией Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия", – говорится в сообщении.

Украина заявила последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также призвала Российскую Федерацию прекратить вооруженную агрессию против Грузии, вывести российские войска с ее оккупированных территорий и позволить беспрепятственный доступ международным правозащитным и мониторинговым организациям.

Кроме того, МИД Украины призвал международное сообщество усилить международное давление и санкционный режим против Российской Федерации для принуждения ее к прекращению агрессии против Грузии и Украины и деоккупации их суверенных территорий.

Жертвами российской агрессии стали 412 граждан Грузии, из которых 228 мирных жителей. Россия не вернула свою армию на довоенные позиции, и каждый год блокирует принятие резолюции ООН о беженцах. Таким образом, десятки тысяч человек не могут вернуться в свои дома.

Ранее OBOZREVATEL вспоминал, как началась российско-грузинская война.

Также была опубликована инфографика с итогами войны 2008 года.