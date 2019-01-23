Запорожца, изнасиловавшего трехлетнюю падчерицу, приговорили к 5 годам заключения

55-летний житель Запорожья получил 5 лет тюрьмы за изнасилование трехлетней девочки.
Об этом сообщают в областной прокуратуре.
В августе 2016 года злоумышленник изнасиловал пятилетнюю дочь своей сожительницы. Он сделал это в состоянии алкогольного опьянения. Девочка получила легкие телесные повреждения.
В суде злоумышленник не признавал своей вины и говорил, что обвинения в изнасиловании – это выдумки девочки.
Правоохранители в итоге доказали вину обвиняемого. По решению суда преступник получил пять лет лишения свободы.
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