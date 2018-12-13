В Запорожской области нетрезвый мужчина выстрелил в 10-летнего сына

ЧП произошло в Гуляйпольском районе, в селе Верхняя Терса. 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения выяснял отношения со своей сожительницей. В руках у мужчины был пистолет "Флобер". В какой-то момент мужчина случайно выстрелил в своего 10-летнего сына.

Об этом корреспонденту 061 рассказала руководитель отдела коммуникаций ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик.

Инцидент произошел 10 декабря в 18.30. На место происшествия выехали правоохранители и медики. Ребенка госпитализировали.

Оружие изъяли, а злоумышленника пытались задержать — он оказывал сопротивление. В отношении мужчины составлены админпротоколы по признакам ст 173 ("Мелкое хулиганство") и 185 ("Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского") КУоАП.

Открыто уголовное производство по признакам ст 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).