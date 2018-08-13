В Запорожской области мужчина утонул на глазах у маленького сына

Вчера, 12 августа, в Ореховском районе Запорожской области утонул мужчина, ребенка спасли очевидцы. Тело отца еще не нашли.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Вчера вечером в селе Заречное мужчина с ребенком ходили на берегу реки Конки. Местные рыбаки, находившиеся рядом, видели, как отец нес ребенка на плечах. Вдруг они услышали детский крик и поспешили на помощь: рыбаки увидели мальчика на расстоянии 1 м от берега, поплыли к нему и вытащили его на сушу. Одновременно оказывая первую домедицинскую помощь, они вызвали врачей скорой. 4-летнего мальчика доставили в центральную районную больницу.

Тело мужчины не нашли, потому что в реке много водорослей и ила. На поиски погибшего выехала водолазная группа аварийно-спасательного отряда спецназначения.