В Запорожской области маршрутка переехала 9-летнюю девочку: ребенок погиб

Вчера утром в Запорожском районе произошло смертельное ДТП с участием маршрутного такси. Водитель автобуса наехал на ребенка. Девочка скончалась на месте.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области, авария произошла на улице Мира в поселке Малокатериновка. Так, 24-летний водитель маршрутки совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая в тот момент переходила дорогу. От полученных травм ребенок скончался на месте аварии.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 186 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Назначен ряд экспертиз. Идет досудебное расследование.

Фото: Пресс-служба Нацполиции в Запорожской области