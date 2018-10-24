В Запорожской области из автовокзала эвакуировали людей: произошел взрыв

В Запорожской области сегодня утром произошло чрезвычайное происшествие. Но, к счастью, обошлось без жертв.

Так, сегодняшнее утро для жителей Мелитополя прошло в панике. На местном междугороднем автовокзале по неизвестным причинам произошел взрыв.

Происшествие случилось в 10.15. На данный момент автовокзал оцепили, на месте инцидента находится полиция, скорая помощь. Сам вокзал находится в оцеплении, а все пассажиры выведены на автостоянку. Какой-либо транспорт не пускают на территорию автовокзала.

Отметим, что силовики настаивают в ближайшие три дня носить документы с собой.