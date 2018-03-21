В Запорожской области дочь просила пожарных спасти ее пожилого отца (ФОТО)

78-летнего мужчину нашли уже мертвым
В курортном Бердянске Запорожской области во время пожара в частном доме дочь просила спасти ее пожилого отца, оставшегося в помещении.
Как сообщает ГУГСЧС в области, рано утром 20 марта в Службу спасения "101" поступил вызов на пожар в частном доме по ул. Святониколаевская.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что огнем полностью охвачена летняя кухня.
"Во время ликвидации пожара из главного здания выбежала дочь и сообщила, что в помещении кухни находился ее отец", - передают спасатели.
На месте происшествия обнаружили 78-летнего мужчину, но он уже был мертв.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
По факту происшествия соответствующие ведется расследование.
Фото: ГУ ГЧСЧС в Запорожской области