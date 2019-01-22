В Запорожье врачи заразились корью от пациентов

В Запорожье в поликлиническом отделении многопрофильной больницы "Вита-Центр" зарегистрировано 4 случая кори среди работников больницы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ "Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины".

"По результатам эпидрасследования установлено, что, предположительно, источником инфекции стал пациент заведения, который посещал заведение, находясь в инкубационном периоде, когда симптомов кори еще не имел, но был опасен для окружающих",- говорится в сообщении.

Отмечается, что все больные в возрасте от 30 до 49 лет, из них 3 не имеют данных о прививках против кори, 1 – привит по возрасту.

У 2 больных состояние течения болезни легкое, еще у двоих – средней тяжести. В настоящее время получают стационарное лечение в областной инфекционной больнице 2 больных, еще 2 лечатся дома.

В учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия, установлен меднадзор за всеми работниками поликлинического отделения, проведены лабораторные обследования контактных, планируется проведение прививок против кори лицам с низким иммунитетом к кори, который будет определен после получения результатов лабораторного обследования.

Данных о прекращении работы поликлиники нет.

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