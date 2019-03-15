В Запорожье обстреляли автобус с пассажирами

Инцидент произошел в Хортицком районе Запорожья 12 марта около 20.30. Автобус МАЗ с номером ФФ 1454 ТН обстреляли в районе остановки ТЦ "Амстор". Из какого оружия стреляли пока установить не удалось.

В салоне в момент стрельбы находились пассажиры, но никто из них не пострадал. Как сообщают в пресс-службе "Запорожэлетротранса", в результате выстрелов разбиты три стекла.

В КП обратились с заявлением в полицию. Свидетелей данного происшествия просят звонить по телефонам: +38 (061) 787 64 96, +38 (061) 787 64 94; +38 050-456-38-62 или 102

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