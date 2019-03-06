В Запорожье избили бывшего главу антикоррупционного комитета ОГА

Сегодня около 15:00 в Днепровском районе (ул. Ладожская) четверо неизвестных напали на бывшего главу антикоррупционной комиссии ОГА. Вероятнее всего, речь идет о Дмитрии Марченко. Злоумышленники несколько раз ударили его по голове, украли сумку и сбежали. ЧП произошло около подъезда его дома.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.

По данным правоохранителей, в 16:40 в дежурную часть Днепровского отдела полиции поступило сообщение из больницы. Медики сообщили о том, что к ним самостоятельно обратился мужчина, 1972 года рождения. Врачи предварительно диагностировали у него перелом костей черепа.

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение.

"Сейчас на место происшествия выехало руководство полиции в Запорожской области, эксперты-криминалисты, кинологи. Принимаются меры по установлению местонахождения и задержания злоумышленников. Проверяются возможные версии совершения преступления", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.15, ст.115 (покушение на убийство) и ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!