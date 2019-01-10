В Запорожье аферист по фальшивым документам взял кредит на 20 тысяч

В Запорожье будут судить афериста, который взял кредит по поддельному паспорту.

Об этом сообщает Голос Запорожья со ссылкой пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили схему, по которой действовал мошенник. Мужчина подделал паспорт гражданина Украины, после чего взял в кредит бытовую технику стоимостью почти 20 тысяч гривен. Выплачивать долг он не собирался.

Как выяснилось, подозреваемый ранее уже имел проблемы с законом. В отношении мужчины в суд направлен обвинительный акт. Сейчас дело находится на рассмотрении.