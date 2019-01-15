В Хортицком районе Запорожья столкнулись три автомобиля

В Хортицком районе Запорожья сегодня около 7 утра произошло ДТП, в результате которого госпитализированы три человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области.

Предварительно удалось установить, что водитель Hyundai, двигаясь по улице Василия Сергиенко, столкнулся с Seat, который ехал со стороны Хортицы.

Оба автомобиля после столкновения отбросило на встречную для Seat полосу, где они столкнулись с Renault.

Госпитализировал пассажир Seat 1960 года рождения, а также две пассажирки Hyundai 1998 и 1976 годов рождения.

По сообщению полиции рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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