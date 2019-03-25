В Хортицком районе Запорожья новорожденную малышку оставили на капоте автомобиля

Новорожденного ребенка оставили на капоте автомобиля, припаркованного на территории роддома №9 (Хортицкий район Запорожья). Девочка родилась без патологий. Некоторое время она находилась под наблюдением врачей родильного дома №9, в ближайшее время ее перевезут в 5-ю детскую больницу.

Об этом 061 сказал главврач больницы Андрей Запорожченко.

В полиции отметили, что уголовное производство по данному факту открывать не будут.

В то же время, как рассказал “Индустриалке” начальник службы по делам детей Запорожского горсовета Наталья Сиворакша, на сегодня составлен акт брошенного ребенка.

“За два месяца наш отдел в Хортицком районе зарегистрирует ребенка и на заседании исполкома Запорожского горсовета, которое состоится в апреле, мы сможем присвоить ребенку статус лишенного родительских прав. Затем девочку поставят на учет и с июня мы сможем размещать ее фото, чтобы ребенка смогли удочерить, — рассказала Наталья Сиворакша.

Если же за это время объявится мама малышки, то доказывать свое родство с ребенком ей придется через суд.

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