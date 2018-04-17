В Бердянске в собственном доме сгорел пожилой мужчина

Спасатели говорят, неправильно пользовался электроприборами

В Бердянске Запорожской области на пожаре в собственном доме погиб 64-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, пожар случился в частном доме по улице Бакинская в 18:46.

На месте происшествия спасатели установили, что в комнате горят домашние вещи и мебель на общей площади 15 м. кв

Во время тушения пожара пожарные обнаружили тело 64-летнего хозяина дома.

В 19:00 спасатели локализовали возгорание, а в 19:15 - полностью ликвидировали.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электроприборов.

По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.

От ГУ ДСНС привлекались 2 единицы техники и 9 человек личного состава.