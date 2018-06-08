Под Запорожьем нашли мешки с останками нескольких человек

Экспертиза покажет, кому принадлежат кости.

Вчера, 6 июня, в полицию поступило сообщение о том, что в селе Григорьевка нашли три мешка с человеческими костями. Соответствующая информация и фото опубликованы на официальной странице Григорьевского сельсовета.

Так, местные жители наткнулись на мешки с останками нескольких человек в сельском доме культуры. Вероятно, найденные кости времен Второй мировой войны. Точная информация будет известна после проведения экспертизы. На место происшествия вызвали полицейских.

В настоящее время открыто уголовное производство. Назначен ряд экспертиз.

Фото: Фейсбук