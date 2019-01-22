Каблуком в спину: в Запорожье мать в ТРЦ жестоко избила ребенка ногами и попала на видео

В торговом центре "Украина", который расположен в Запорожье, мать жестоко избила сына на глазах у посетителей и попала на камеру.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале IPnews Новости Украины. Инцидент произошел в детской комнате.

На кадрах видно, что сначала горе-мать била ребенка руками. Когда же мальчик начал уползать в сторону, она нанесла ему сильный удар каблуком в спину.

Скриншот из видео

Сотрудники ТРЦ тут же подбежали к женщине с попытками оттащить ее от ребенка.

Пользователей шокировала жестокость матери. В комментариях написали, что она не придала особого значения инциденту. "Психанула, дала по заднице", – якобы прокомментировала женщина.

Стало известно также, что героиня видео имеет двоих детей – 6-ти и 2-х лет. При этом она выдает себя в сети за примерную маму – ведет свой блог о воспитании и правильном проведении времени с ребенком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Харьковщине пьяный отец выбросил 5-летнего сына с четвертого этажа.

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