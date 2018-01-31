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Вооруженное нападение на ювелирный: привычный для Запорожья сценарий отработала полиция (ВИДЕО)

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О реалистичных учениях горожан предупредили заранее

В Запорожье состоялись приближенные к реальным условиям тактические учения специальных подразделений полиции.

Об этом в Facebook сообщил начальник запорожской полиции Олег Золотоноша.

"Подразделения Запорожской полиции (ГСО, патрульная полиция, рота особого назначения, КОРД, батальон "Скиф", отделы полиции) и Нацгвардии отработали действия, во время вооружённого разбойного нападения, освобождения заложника и задержания злоумышленников", - написал он.

Он отметил, что во время учений были допущены ошибки, над которыми нужно работать.

"Это хорошо, что допущенные ошибки во время учений, дают нам возможность сделать работу над ними и по возможности не допустить их в реальной ситуации", - сообщил полицейский.

Сценарий вооруженного ограбления ювелирного магазина для Запорожья не новый – ранее не единожды такие реальные преступления происходили в областном центре.

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