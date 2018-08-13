Виновнику масштабного ДТП, сбившему 7 автомобилей в центре Запорожья, присудили штраф и условный срок

Орджоникидзевский районный суд Запорожья вынес приговор по делу о масштабном ДТП на проспекте Соборном в Запорожье, которое произошло 10 мая этого года. Его спровоцировал Евгений Пастухов по прозвищу “Шрам”. Он находился за рулем Lexus в состоянии алкогольного опьянения и был задержан на месте ДТП.

Пастухов признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК Украины — нарушение ПДД, причинившее телесное повреждение средней тяжести.

У одного из пострадавших в аварии диагностировали перелом позвоночника. При этом он попросил суд назначить Пастухову минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи.

Суд удовлетворил требование прокурора назначить Пастухову наказание в виде двух лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год.

Таким образом Пастухов освобожден от наказания в случае, если в течение года не совершит нового преступления.

В рамках административного наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения Пастухова на год лишили водительских прав и назначили штраф в 10 200 гривен. Пастухов оплатил и проведение экспертиз — 6000 гривен.

Прозвище “Шрам” Пастухов, по неофициальным данным, имеет в криминальных кругах, где выполняет финансовые задачи.

Напомним, перед столкновением Пастухов ехал по центральному проспекту Запорожья, превышая скорость, сигналя, перестраиваясь из ряда в ряд.

В результате аварии с участием 7 авто, наибольшее повреждение получил Hyundai Accent, который в свою очередь врезался в городской автобус с пассажирами.

Сам Пастухов не пострадал. После столкновения позировал перед камерами. С ним в машине находились еще двое пассажиров.

До ДТП 10 мая Пастухов, по данным СМИ, в течение года четыре раза задерживался за вождение в состоянии алкогольного опьянения.