В Запорожской области за последние три дня зафиксировано два случая заболевания ботулизмом

За последние три дня в Запорожской области зафиксировано 2 случая заболевания ботулизмом, передает Depo, ссылаясь на областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Так, один из трех пострадавших попал в тяжелом состоянии в больницу. Как выяснилось, мужчина купил в продуктовом магазине вяленый лещ и отравился.

Инцидент случился в Токмаке. Потерпевший съел рыбу и на следующий день в критическом состоянии его доставили в Запорожскую областную инфекционную больницу.

Отметим, что мужчине сразу же ввели противоботуличную сыворотку, но состояние пациента до сих пор тяжелое.

Второй случай заболевания ботулизмом зафиксирован в селе Беленькое. Как оказалось, мужчина отравился домашней таранью. На данный момент состояние потерпевшего средней тяжести.