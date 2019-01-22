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В Запорожской области сокращается численность населения

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Уровень смертности значительно превышает рождаемость.

По состоянию на 1 декабря прошлого года, численность населения в Запорожской области составила 1 млн 707 тыс. 288 человек. В сравнении с январем-ноябрем 2017 года объем естественного сокращения увеличился на 1203 человека и составил 13 тыс. 685 человек.

Остается существенным превышение числа умерших над числом рожденных: на 100 умерших – 46 родившихся.

Также пресс-служба областного ГУ статистики сообщила о численности населения именно по Запорожью. Так на 1 декабря 2018 в городе проживало 739 тыс. 295 человек.

В течение первых 11 месяцев прошлого года численность уменьшилась на 6137 человек. По сравнению с таким же периодом 2017 года объем естественного сокращения увеличился на 553 человека и составил 5424 человека.

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