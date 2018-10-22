В Запорожской области полиция ликвидировала наркоплантацию и изъяла оружие с боеприпасами

В Запорожской области работники полиции ликвидировали плантацию с наркотиками и изъяли оружие и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области.

Так, 19 октября, следовали совместно со спецназом провели санкционированный обыск в селе Ожерельное в Пологовском районе. В результате обыска было обнаружено и изъято 400 кустов конопли с признаками культивации.

Выяснилось, что ранее неоднократно судимый 43-летний житель Пологовского района недалеко от своего дома частично вырубил камыш и засеял коноплю на площади около 1500 квадратных метров.

Как оказалось, мужчина тщательно ухаживал и охранял наркоплантацию. Для этих целей он даже нанял работников и охранников.

Отметим, что по периметру плантации полицейские обнаружили 11 растяжек с сигнальными пиротехническими предметами, которые обезвредили взрывоехники.

Также во время санкционированного обыска на территории частного домовладения по месту жительства злоумышленника, было обнаружено и изъято автомат "АКС-74" и магазин с 29 патронами калибра 5,45 мм. А в автомобиле его жены "ВАЗ-217130" обнаружен пистолет и 15 патронов к нему. А в лесополосе неподалеку от наркоплантации, правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами: изъято 930 патронов калибра 5,45 мм и боевую гранату РГД-5 с запалом УРЗГМ-2.

На момент спецоперации на наркоплантации работали и охраняли ее четверо ранее судимых мужчин 1971, 1976, 1982, 1985 годов рождения и женщина 1980 года рождения. В настоящее время они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Все изъятое направлено на экспертизу в Запорожского Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

Возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.