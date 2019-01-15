В Запорожье приняли окончательное решение о снижении цен на проезд

15 января в Запорожском городском совете состоялась встреча мэра Владимира Буряка с руководителями компаний-перевозчиков, обслуживающих маршруты общественного транспорта. Главной темой обсуждения стало снижение цены на проезд.

Ранее мы сообщали, что Буряк заявил о том, что добьется снижение цены на проезд в общественном транспорте на 1 гривну. Главным аргументом стало то, что топливо подешевело. Перевозчики оказались против такой инициативы и сообщили, что согласны снизить цены не больше, чем на 50 копеек.

Но в ходе сегодняшнего совещания Буряк сказал, что вопрос уже решён, и в течении 1-2 дней полностью "утрясутся" юридические аспекты, после чего необходимо будет подписать дополнительные соглашения с перевозчиками.

Заседания исполкома ждать не будут, проезд снизится сразу, как только решат все бюрократические вопросы. Можно предполагать, что уже в следующий вторник-среду запорожцы будут ездить в маршрутках не за 7 гривен, а за 6.

Перевозчики отметили, что в такой ситуации после снижения цены на проезд на 1 гривну автобусы на маршрутах снова станут убыточными, что затормозит процесс обновления автопарков компаний. Буряк же заявил, что если топливо снова подорожает, то в мэрии согласятся вновь поднять цены на проезд.

Напомним, снижение цен на проезд не касается коммунального транспорта. В трамваях, троллейбусах и больших автобусах проезд останется тот же — 4 и 5 грн соответственно.

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