В Запорожье посадили десантника, который стрелял в студенток из окна

Военнослужащего 25 отдельной воздушно-десантной бригады приговорили к 3 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Жовтневый райсуд Запорожья 8 января признал младшего сержанта виновным по ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Прокурорами доказано, что 14 июня 2017, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, из окна комнаты студенческого общежития по ул.Почтовой совершил около 4-х выстрелов из пневматического ружья в сторону трех девушек, стоявших на улице. Две из них, 18-ти и 19-ти лет получили легкие телесные ранения.

Источник: IPnews

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