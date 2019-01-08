В Запорожье полицейская погоня вынудила угонщиков бросить украденную иномарку

По словам очевидцев автомобиль Пежо нарушал ПДД и заметивший это экипаж патрульной полиции, включив проблесковые маячки, совершил погоню за автомобилем – нарушителем. Но самое интересное началось далее.

Инцидент произошел около 12 ночи в субботу, 5 января.

Двигаясь уже по проспекту Соборному водитель иномарки остановился на красный свет светофора. Далее все происходило как в кинофильмах. Очевидцы происходящего сообщают о том, что водитель и пассажир транспортного средства кинулись из авто врассыпную.

При этом сам автомобиль стал неуправляемо скатываться вниз, так как во время бегства злоумышленники естественно не поставил авто на “ручник”. Авто остановилось лишь уперевшись в авто патрульной полиции. В это время, по оперативно составленной ориентировке, находящиеся рядом наряды, совершили задержание беглецов.

Как выяснилось далее, авто оказалось угнанным. Владелица оставила его около дома, а через несколько часов 31 запорожанка заметила его отсутствие.

Двое 37-летних местных жителей были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.