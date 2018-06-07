В Запорожье на взятке попался директор одного из институтов

Руководитель одного из запорожских вузов требовала четыре тысячи гривен за сдачу экзаменов. Об этом сообщили в Управлении защиты экономики в Запорожской области.

В Запорожье 4 июня правоохранители поймали "на горячем" заместителя директора одного из институтов Классического приватного университета. Женщина требовала от студента взятку в размере четырех тысяч гривен. За указанную сумму студенту обещали допуск к учебе и сдачу экзаменов.

Замдиректора задержали в служебном кабинете во время получения взятки. Полученные деньги правоохранители изъяли.

Сейчас проводится досудебное расследование, продолжаются следственные действия.

Отметим, что с начала года это не первый случай получения взятки сотрудниками этого университета. Так, в январе на взятке попалась заведующая кафедрой экономической теории, национальной и международной экономики, которая получила от магистра 300 долларов за успешную защиту дипломной работы.

Фото: Пресс-служба Управления защиты экономики в Запорожской