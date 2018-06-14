В Запорожье копы задержали двух иностранцев, которые в центре города "обчистили" автомобиль

Один из мужчин уже имеет судимость.

В среду, 13 июня, в Запорожье полицейские задержали двух иностранцев, которые украли из автомобиля в центре города сумку с личными вещами водителя. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

Известно, что около 14:40 возле остановки на площади Фестивальной 61-летний житель Запорожья ремонтировал свой Citroen. В это время двое мужчин проникли в авто и украли сумку с имуществом.

Копы оперативно задержали злоумышленников сразу после совершения преступления. Ими оказались двое граждан Грузии 42 лет. Примечательно, что один из них был ранее судим за аналогичные преступления.

Также установлено, что злоумышленники передвигались по городу на "Вольво" и грабили автомобили. Для этого они применяли специальный прибор для сканирования сигнализации либо просто взламывали замки. На их счету около 10 краж на территории Запорожской области.

Ранее судимого мужчину уже задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения второму фигуранту. По факту грабежа открыто уголовное производство.

Фото: Пресс-служба Нацполиции в Запорожской области