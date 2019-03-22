"Спешил увидеть больную мать": в Запорожье судят беглеца из колонии

Беглому заключенному добавили срок.

На скамье подсудимых оказался заключенный Ореховской исправительной колонии №88. 55-летний осужденный, работая разнорабочим, воспользовался тем, что за ним никто не следит, и сбежал.

Поисковая группа задержала беглеца буквально через пару часов в районе железнодорожной станции в Орехове.

Свой мотив осужденный объяснил тем, что узнал о болезни матери и хотел ее навестить. Задержанному светит дополнительно от 3 до 5 лет.

Кроме того, в прокуратуре выдали документ реагирования администрации колонии, которая допустила побег осужденного, – сообщает пресс-служба ведомства.

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