Саперы обнаружили арсенал снарядов в Запорожской области (ФОТО)

Боеприпасам около 70 лет

В Великой Белозерке (районный центр Запорожской области) саперы обнаружили и обезвредили 44 единицы взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает ГУГСЧС в области, первое сообщение о боеприпасах в лесополосе возле райцентра поступило 21 марта.

Прибывшие на вызов специалисты-пиротехники обнаружили 14 боеприпасов.

Работы продолжили 22 марта и обнаружили еще снаряды и мины.

"Изъяты и уничтожены: 28 единиц артснарядов калибра 76 мм, 2 минометные мины калибра 82 мм времен прошлых войн", - передают спасатели.

Сегодня продолжат разминирование территории.

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области