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Под Запорожьем неизвестные вырубили несколько десятков деревьев

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Злоумышленники уничтожили деревья под видом санитарной обрезки.

Под Запорожьем неизвестные в очередной раз спилили несколько десятков деревьев. Об этом сообщили в Запорожском лесоохотничьем хозяйстве.

Вчера, 12 июня, около 7 часов вечера вблизи села Овчарное Вольнянского района правоохранители задержали пятерых мужчин, которые уничтожали полезащитную полосу деревьев. Под видом санитарной обрезки зеленых насаждений они вырубили 20 деревьев разных пород.

Сумма ущерба, нанесенного государству, составила более 32 тысяч гривен. По факту незаконной вырубки правоохранители проводят проверку.

Фото: Фейсбук

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