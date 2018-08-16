Первый звонок в запорожских школах в целях экономии прозвенит 3 сентября

Облгосадминистрация Запорожья предложила местным властям провести торжественные линейки в субботу, 1 сентября. Однако на местах решили сэкономить и перенесли праздник первого звонка на понедельник, 3 сентября.

Об этом говорили вчера в Запорожском горсовете, во время заседания постоянной депутатской комиссии.

Как рассказала директор городского Департамента образования и науки Юлия Погребняк, проведение мероприятия в выходной день обошлось бы бюджету в 7,5 млн грн — работа в выходной оплачивается по двойному тарифу.

Впрочем, согласно законодательству, каждое учебное учреждение самостоятельно принимает решение относительно проведения "линеек".

Департамент направил учебным заведениям рекомендательные письмо с предложением проводить День знаний и торжественные мероприятия 3 сентября.