На запорожской трассе водителю фуры за перегруз выписали около 14 тысяч евро штрафа

Грузовик двигался по дорогам области с весом порядка 60 тонн.

На днях сотрудники Управления Укртрансбезопасности в Запорожской области выписали на одном из пунктов взвешивания штраф на сумму около 14 тысяч евро. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 5 июня на трассе "Харьков-Симферополь" контролеры остановили фуру, которая перевозила груз по маршруту Краматорск-Херсон. У большегруза были значительно превышены допустимые весовые параметры. Как показало взвешивание, масса грузовика составила 58,84 тонны при допустимых 40 тоннах.

За проезд по дорогам общего пользования с таким перегрузом перевозчику выписали штраф на сумму 13572,00 евро, а также составили акт проверки соблюдения требований законодательства при перевозке грузов.

Напомним, в летнее время на территории Украины действуют ограничения движения грузовых автомобилей общей массой свыше 24 тонны в жаркие дни летнего периода (при температуре 28 и более градусов). Такой запрет ввели для того, чтобы не разрушалось дорожное покрытие.

Фото: Пресс-служба Управления Укртрансбезопасности в Запорожской области