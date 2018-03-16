На Запорожской АЭС инспектируют энергоблок с истекающим сроком эксплуатации

Проектный срок работы заканчивается 4 апреля 2018 года

Комиссия Госатомрегулирования проводит инспекционное обследование на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре энергоблока №4, срок эксплуатации которого истекает 4 апреля 2018 года.

Как сообщает пресс-центр ЗАЭС, сейчас ведутся работы по подготовке блока к продлению срока эксплуатации.

11 марта в 00.05 блок был отключён от энергосистемы для проведения планового среднего ремонта.

В часности, предусмотрена полная выгрузка топлива из активной зоны реактора в приреакторный бассейн выдержки на период выполнения организационно-технических мероприятий для обеспечения возможности его долгосрочной эксплуатации.

На 29 марта на заседании Коллегии Госатомрегулирования запланировано рассмотрение возможности внесения изменений в лицензию на эксплуатацию энергоблока №4 ЗАЭС.