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13 января • обновлено в 19:18
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Марина Петик
Марина Петик
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''Дьявольские дети, я должна их убить!'' Как в Запорожье пятеро детей остались сиротами

7.7т
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В Запорожье произошла страшная трагедия. Пятеро детей из одной семьи в момент стали сиротами. Все из-за отца-алкоголика, а также матери, которая порезала младшего сына ножом.

Никто из родственников не хочет взять на себя тяжелую обязанность – растить и воспитывать малышей. Все детали трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Сначала взяли к себе, а потом отказались

Пока еще дети находятся в центре социальной реабилитации села Мирное Запорожской области. Сюда на днях их отправил родной дядя, который два месяца заботился о них, вместе с женой обещали, что будут их воспитывать, но теперь отказались.

Самый маленький – 3-летний Леня

Самый маленький – 3-летний Леня

Facebook Златы Некрасовой

7-летняя Кира

7-летняя Кира

Facebook Златы Некрасовой

Старшая девочка – 14-летняя Вика

Старшая девочка – 14-летняя Вика

Facebook Златы Некрасовой

9-летний Витя

9-летний Витя

Facebook Златы Некрасовой

"Сначала дети не поняли, зачем их сюда привезли, а потом расплакались. Не плакал только 3-летний Леня, который еще не понимает, что на самом деле с ними происходит. Старшая 14-летняя Вика вроде держится, улыбается, но в глазах стоят слезы", – рассказывает OBOZREVATEL глава благотворительного фонда "Эмоция" Злата Некрасова, которая поддерживает эту семью.

Била ножом и читала молитву

Трагедия произошла в Запорожье 20 октября прошлого года. Поздно вечером к соседке Надежде прибежала испуганная Вика. Девочка была босиком и в пижаме. Она сказала, что не может найти ключи от дверей, где находится мама с младшими. Соседка тут же вызвала полицию и бросилась к соседям в дом.

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Там она застала ужасную картину. 30-летняя мать пятерых детей нанесла порезы кухонным ножом 3-летнему Лене, 7-летней Кире, 9-летнему Вите и 12-летнему Жене. Все вокруг было в крови, а мать держала на руках раненого Леню в окровавленной рубашечке и сжимала его до посинения. Малыш не понимал, что происходит, плакал и еще тянулся к матери. Женщина читала какую-то молитву и говорила, что это "дьявольские дети" и она должна их убить.

Мать пятерых детей. В селе все считали их благополучными

Мать пятерых детей. В селе все считали их благополучными

ТСН

''Дьявольские дети, я должна их убить!'' Как в Запорожье пятеро детей остались сиротами

ТСН

Как выяснилось, отец троих младших детей в это время был где-то у друзей. Что предшествовало такому поступку, непонятно. По словам соседей, мать поссорилась с мужем по телефону. Другие говорят, что семья снимала этот дом, и хозяйка их предупредила, чтобы они съезжали, поскольку она продает недвижимость.

Дети оказались в больнице, двое младших – в реанимации. Сложнее всего была ситуация с Кирой, у нее оказалось пробитым легкое и задет кишечник. Сейчас дети уже поправились, но Кира до сих пор показывает врачам свои шрамы и рассказывает как ее ранила мама.

Кира в реанимации

Кира в реанимации

Скрин видео

Обижены на мать

Мать детей находится в СИЗО, против нее открыто дело об умышленном убийстве. Первое время ее обследовали в психиатрической больнице, но, по словам Златы Некрасовой, признали вменяемой.

"Она даже звонила детям, просила прощение. Я спрашивала у Вики, хочет ли она, чтобы я съездила к матери, но она сказала, что нет. В глазах слезы. Хотя она и переживает за маму, но в их сердце обида на нее", – говорит Некрасова.

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Пятеро детей от двух разных отцов. Трое младших носят фамилию Смаль, их отец Михаил, мягко говоря, неблагополучный, выпивает и даже привлекался к ответственности.

Как поведали родственники – дядя детей Игорь и его супруга Дарина, которые приехали в больницу, они однажды были в Запорожье и зашли в дом к родственникам. Дома не было ни мамы, ни папы, только дети. По их словам, они обратились в социальную службу Запорожья, но там ответили, что семью навещают, но двери им никто не открывает.

Дом, где произошла трагедия

Дом, где произошла трагедия

ТСН

Вернули детей назад

Дядя и тетя согласились взять к себе всех пятерых детей. Первые два месяца так и было. А потом передумали.

"Я случайно узнала, что недавно дядя официально написал отказ от детей в социальную службу села Михайловка, где они проживают. Мне он объяснил, что не сможет вытянуть их, ведь у него есть еще трое своих детей. Насколько я знаю, отношения с женой у него тоже сложные, фактически он один", – говорит Злата.

Витя ухаживает за младшим братом Леней

Витя ухаживает за младшим братом Леней

Facebook Златы Некрасовой

Хотя благотворительный фонд не отказывал им в помощи. Кроме того, по словам Златы, каждую неделю их навещала женщина, которая за свои деньги привозила им продукты и готова была оплачивать няню.

Не ходят в школу и переживают случившееся

В отделе по делам детей Михаловского сельского совета нам сказали, что действительно дядя написал официальный отказ.

"Вся проблема в том, что у детей пока нет никакого статуса. Их родители не лишены родительских прав, только 15 января состоится суд. Там должны решить вопрос о лишении прав двух отцов и матери, которая напала на них. И только тогда комиссия займется их судьбой. Разделять мы их не можем, они должны быть вместе. Вроде у них есть еще и другие родственники, мы пытаемся их найти, но пока на нас никто не выходил", – сообщили нам в отделе.

Отец младших детей Михаил

Отец младших детей Михаил

Скрин видео

Пока старшие даже не ходят в школу. Они очень переживают такие перемены в жизни, по словам психологов, особенно страдает старшая девочка, хотя внешне она пытается ничего не показывать.

Конечно, взять сразу пятерых детей в одну семью вряд ли кто-то согласится. "Возможно, появится опекунская семья. Но я бывала в подобных семьях, условия там далеко не лучшие. Среди таких семей очень мало хороших, тех, где по-настоящему заботятся о чужих детях", – рассказывает Некрасова.

По словам Златы, дети хорошо воспитаны, очень дружные и любят друг друга. В больнице 9-летний Витя с ложечки кормил 3-летнего Леню и присматривал за ним. Говорил, что он балуется. За всеми следит старшая Вика.

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"Я стала спрашивать у них, какие подарки им привезти. Вика попросила только зеркальце, она очень скромная и стеснительная. Мальчики стали себе что-то заказывать, так она их одергивает, мол, имейте совесть, так нельзя", – делится Злата.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
дети
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
это соль
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
БОЖЕ,що ж це робиться? У Світі,не тільки в Україні,легковажно відносяться до життя=не виховують характер,не виховують відповідальність,не привчають до думки,що лише наполеглива робота дасть достаток. Захопились інклюзивом,а нормальних куди?
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