Завезли 13 иностранцев и заставили работать в теплицах Киевщины: схему организовал китаец. Подробности, фото и видео

Правоохранители разоблачили очередную схему торговли людьми. Злоумышленники организовали ввоз и трудовую эксплуатацию 13 иностранцев на территории двух агропредприятий в Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Следователи сообщили о подозрении организатору, его главной сообщнице и еще двум участникам группировки.

Так, правоохранители разоблачили группу злоумышленников, причастных к торговле людьми. Было выяснено, что организовал преступную деятельность 51-летний гражданин Китая, который имеет вид на жительство в Украине. Среди его сообщников – еще двое китайцев, гражданка Таиланда, а также пятеро украинцев.

У каждого из фигурантов была своя роль в преступной организации. Например, 47-летняя украинка – "правая рука" организатора выполняла указания и координировала действия других участников. Они в свою очередь занимались перевозкой иностранцев, обеспечивали охрану и контролировали их работу.

Злоумышленники, через своих сообщников за рубежом, завербовали 13 граждан Узбекистана в возрасте от 22 до 42 лет, предлагая высокие заработки. Доставив иностранцев в Украину, злоумышленники незаконно удерживали их на агропредприятии и принуждали к сельскохозяйственным работам.

"При этом условия труда и проживания пострадавших были крайне жесткими и унизительными. Их передвижение строго ограничивалось, а собственные паспорта иностранцы вынуждены были отдать "работодателю". Обещания высокого заработка также оказались обманом", – добавили в пресс-службе.

Во время обысков, которые провели в рамках досудебного расследования по факту торговли людьми, было изъято в отечественной и иностранной валютах на общую сумму почти 3 млн гривен. А также пять автомобилей, банковские карты, оргтехнику и серверы, паспорта граждан Узбекистана, мобильные телефоны и сим-карты, документы для легализации иностранцев.

Сейчас задержаны организатор, его основная сообщница и еще двое участников группы. Всем задержанным сообщили о подозрении и направили в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

"За содеянное фигурантам грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества или без таковой. Решается вопрос о сообщении о подозрении другим соучастникам криминальной схемы, в частности вербовщикам за рубежом", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 по 6 июня 2025 года в 43 странах мира прошла масштабная международная полицейская операция "Global Chain". Она направлена на борьбу с организованными преступными группировками, которые занимаются торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации, принудительного труда и попрошайничества.

