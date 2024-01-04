"Застряла, маленькая?" На Киевщине спасатели освободили из железной ловушки дикую косулю. Фото и видео

В Макарове Киевской области прохожие заметили, что в заборе застряла дикая косуля. Чтобы помочь животному, на место происшествия вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Пока ей ничего не угрожает.

"Иногда в Службе спасения бывают довольно интересные случаи. Конечно же, они связаны со спасением. Но даже у спасателей всегда есть повод для удивления. Так, например, на этот раз в поселке Макаров Бучанского района на улице Богдана Хмельницкого прямо посреди улицы в заборе застряла дикая косуля", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели с помощью специнструмента осторожно уволили "потерпевшую" из ловушки и выпустили на свободу.

Напомним, пользователей соцсетей растрогало фото, сделанное 2 января после российских обстрелов Киева. На снимке можно увидеть полицейского, несущего в руках завернутого в полотенце котика, спасенного из дома, на который упали обломки сбитой ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве бойцы ГСЧС во время ликвидации последствий российской ракетной атаки спасли двух попугаев. Владелица птиц не сдерживала эмоций и со слезами обнимала пожарных.

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