Защита прав местного самоуправления: Виталий Кличко в Риме встретился с президентом Комитета регионов ЕС

Мэр Киева Виталий Кличко в Риме на полях конференции Ukrainian Recovery Conference встретился с президентом Комитета регионов Европейского Союза Каттой Тютто. В частности, они обсудили вопросы защиты прав местного самоуправления.

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Поддержка Украины со стороны партнеров также была одной из тем встреч. Об этом киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале.

"На Ukraine Recovery Conference в Риме встретился с президентом Комитета регионов Европейского Союза Каттой Тютто. Говорили о ситуации в Украине, о защите прав местного самоуправления, которое является основой демократии. Отметил, что Ассоциация городов Украины разработала при участии международных экспертов концепцию восстановления местного самоуправления. Чтобы работать вместе с партнерами над дальнейшим внедрением децентрализации в Украине", – сообщил Кличко.

Мэр добавил, что также эти вопросы и важность соблюдения демократических принципов он обсудил с генеральным секретарем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Матье Мори и президентом Конгресса Марком Коолсом.

Кроме того, о поддержке Украины, ее общин и необходимости развития местного самоуправления высказал во время встречи Генеральный секретарь Совета европейских муниципалитетов и регионов Фабрицио Росси. Ассоциация городов Украины является членом этой организации уже более 20 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко встретился в Риме на полях Конференции Ukrainian Recovery Conference с вице-президентом Европейского Инвестиционного Банка Терезой Червинской. Они обсудили реализацию совместных инфраструктурных проектов в Киеве.

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