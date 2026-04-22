Защищал Украину с первых дней войны: на фронте погиб военный с Киевщины Виктор Куташ. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный с Фастовщины Киевской области Виктор Куташ. Жизнь защитника Украины оборвалась 16 апреля 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская община в скорби. Защищая Украину от врага, в Донецкой области погиб военнослужащий, фастовчанин Виктор Танасиевич Куташ", – говорится в сообщении.

Герой родился 25 марта 1975 года в селе Испас Вижницкого района Черновицкой области. В течение жизни зарекомендовал себя как трудолюбивый, ответственный и искренний человек, преданный семье и Родине. В течение 12 лет проживал и работал в Фастовской общине. Работал на заводе "Вентс" в городе Боярка, где пользовался уважением коллег как доброжелательный и надежный работник.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля 2022 года, добровольно стал на защиту государства в составе Вооруженных Сил Украины. Проходил службу водителем, выполнял боевые задачи на Купянском, Курском и Донецком направлениях. За проявленное мужество, отвагу и добросовестную службу был отмечен наградами.

Несмотря на полученные ранения и статус ограниченно годного к военной службе, не прекратил выполнения своего долга и неоднократно возвращался в ряды защитников Украины. К сожалению, воин погиб 16 апреля 2026 года вблизи населенного пункта Константиновка Краматорского района Донецкой области в результате попадания вражеского FPV-дрона.

"В памяти родных, близких и общества навсегда останется светлым, искренним и мужественным человеком. В скорби остались жена Олеся, дочери Олеся, Марьяна, Александра, а также братья, сестры, внуки, племянники, родные и друзья", – добавили в пресс-службе.

