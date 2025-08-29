Зарабатывали на наркотиках 5 млн грн ежемесячно: в Киеве задержали группу преступников. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали четырех злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к сбыту наркотиков и психотропов. "Бизнесмены" ежемесячно зарабатывали на "товаре" 5 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозят длительные сроки заключения.

Что известно

По словам правоохранителей, они задокументировали противоправную деятельность жителей столицы во главе с 30-летним организатором. Злоумышленники распространяли несколько килограммов наркотических средств ежемесячно. Среди запрещенных веществ: метадон, мефедрон, амфетамин, каннабис и другие виды наркотиков.

"26 августа полицейские провели обыски по местам жительства фигурантов. Изъято почти 300 грамм запрещенного вещества Альфа-PVP, электронные весы, почтовая упаковка, средства связи и устройства для курения наркотических средств", – уточнили в пресс-службе.

В полиции добавили, что заказы клиентам отправлялись по почте или путем закладок. Ежемесячная стоимость реализованных веществ достигала 5 млн грн.

Что грозит

Организатору и его сообщникам объявлено подозрение по факту незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки или сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

Все находятся под арестом. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

