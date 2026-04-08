Заморозки возвращаются: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киевской области и столице 10 и 11 апреля. Ночью в воздухе заморозки 0-3°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Что рассказали синоптики

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и города Киева. Ночью 10 и 11 апреля заморозки в воздухе 0-3°С", – говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что такие заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям.

Напомним, в Киевской области в четверг, 9 апреля, небольшой дождь, синоптики предупредили о заморозках на поверхности почвы ночью. Воздух в регионе днем максимально прогреется до +8°С.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

