Заморозки и снег с дождем: прогноз погоды по Киевской области на 9 апреля

В Киевской области в четверг, 9 апреля, небольшой дождь, синоптики предупредили о заморозках на поверхности почвы ночью. Воздух в регионе днем максимально прогреется до +8°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 9 апреля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6°С тепла, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С тепла; днем 5-7°С тепла", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре также предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и столицы. Ночью 9 апреля на поверхности почвы заморозки 0-3°С. Снижение температуры будет наносить вред раннецветущим плодовым деревьям.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Мелкий дождь начнется еще до рассвета, но к середине дня должен прекратиться.

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

