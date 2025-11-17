За $25 тыс. обещал 'трудоустроить' в спецслужбу: в Киеве разоблачили злоумышленника. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который, по информации следствия, за вознаграждение "трудоустраивал" в спецслужбу. Стоимость своих "услуг" злоумышленник оценил в 25 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Работа в спецслужбе за вознаграждение

"Злоумышленник распространял среди круга своих знакомых информацию, что самостоятельно пройти отбор в ряды правоохранительного органа невозможно без "правильных контактов". Он уверял "клиентов", что имеет связи с руководством спецслужбы и за 25 тысяч долларов "поможет" трудоустроиться", – говорится сообщении.

Злоумышленника – 41-летнего уроженца Донецкой области – задержали с поличным, когда он получал деньги от "кандидата". По факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который предлагал врачу взятку за документы, которые дают возможность сняться с воинского учета. Пакет справок злоумышленник оценил в 24 тысячи долларов США.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве разоблачили врача-нарколога, который, по информации следствия, зарабатывал на водителях-нарушителях и потребителях наркотиков. Злоумышленник продавал "клиентам" фиктивные результаты анализов, которые не показывали наличие запрещенных веществ в крови.

