Взрывы, пожары и уничтоженный Крещатик: как выглядел центр Киева 24 сентября 1941-го. Архивные фото

В Киеве 24 сентября вспоминают жертв теракта коммунистического режима на Крещатике. В этот день 84 года назад в центре столицы прогремела серия мощных взрывов – начался масштабный пожар, который за неделю уничтожил около 200 зданий.

Об этом напомнили в в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". Тогда накануне зимы без жилья осталось около 50 тысяч киевлян.

Взгляд в прошлое

"В 16:00 24 сентября 1941 года в центре Киева прогремела серия мощных взрывов, которые превратили Крещатик и окружающие кварталы в сплошные руины. За несколько дней пламя охватило почти весь исторический центр – около 200 зданий исчезли в огне. Сгорели гостиницы, театры, библиотеки, консерватория, городской совет и жилые дома. Впоследствии взрывом был разрушен и главный храм Киево-Печерской лавры", – напомнили в сообществе.

Впоследствии стало известно, что взрыв – это операция советских спецслужб в рамках тактики "выжженной земли". Отступая, они заминировали ключевые объекты, не жалея ни истории, ни мирных жителей. Киев фактически потерял свое сердце.

Несмотря на эту катастрофу удалось спасти Софию Киевскую. Директор заповедника Алексей Повстенко сумел обмануть НКВД, убедив, что в храме нет подземелий для минирования. Именно эта хитрость сохранила одну из главных святынь Украины.

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-1980-х годах.

Станция метро "Майдан Независимости" является одной из ключевых для подземки Киева. Нынешнее название она получила 26 августа 1991 года, и благодаря фотороботу Евгения Чернюка сохранился исторический момент, когда заменяли буквы на входе.

Как сообщал OBOZ.UA, Почтовая площадь является одной из древнейших в столице и существовала еще со времен Киевской Руси. Благодаря старым фотографиям мы можем увидеть, какой была эта местность на рубеже XIX – XX веков.

