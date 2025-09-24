УкраїнськаУКР
русскийРУС

Взрывы, пожары и уничтоженный Крещатик: как выглядел центр Киева 24 сентября 1941-го. Архивные фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
3 минуты
453
Взрывы, пожары и уничтоженный Крещатик: как выглядел центр Киева 24 сентября 1941-го. Архивные фото

В Киеве 24 сентября вспоминают жертв теракта коммунистического режима на Крещатике. В этот день 84 года назад в центре столицы прогремела серия мощных взрывов – начался масштабный пожар, который за неделю уничтожил около 200 зданий.

Видео дня

Об этом напомнили в в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". Тогда накануне зимы без жилья осталось около 50 тысяч киевлян.

Взгляд в прошлое

"В 16:00 24 сентября 1941 года в центре Киева прогремела серия мощных взрывов, которые превратили Крещатик и окружающие кварталы в сплошные руины. За несколько дней пламя охватило почти весь исторический центр – около 200 зданий исчезли в огне. Сгорели гостиницы, театры, библиотеки, консерватория, городской совет и жилые дома. Впоследствии взрывом был разрушен и главный храм Киево-Печерской лавры", – напомнили в сообществе.

Взрывы, пожары и уничтоженный Крещатик: как выглядел центр Киева 24 сентября 1941-го. Архивные фото
Взрывы, пожары и уничтоженный Крещатик: как выглядел центр Киева 24 сентября 1941-го. Архивные фото
Взрывы, пожары и уничтоженный Крещатик: как выглядел центр Киева 24 сентября 1941-го. Архивные фото
Взрывы, пожары и уничтоженный Крещатик: как выглядел центр Киева 24 сентября 1941-го. Архивные фото

Впоследствии стало известно, что взрыв – это операция советских спецслужб в рамках тактики "выжженной земли". Отступая, они заминировали ключевые объекты, не жалея ни истории, ни мирных жителей. Киев фактически потерял свое сердце.

Взрывы, пожары и уничтоженный Крещатик: как выглядел центр Киева 24 сентября 1941-го. Архивные фото
Взрывы, пожары и уничтоженный Крещатик: как выглядел центр Киева 24 сентября 1941-го. Архивные фото
Взрывы, пожары и уничтоженный Крещатик: как выглядел центр Киева 24 сентября 1941-го. Архивные фото
Взрывы, пожары и уничтоженный Крещатик: как выглядел центр Киева 24 сентября 1941-го. Архивные фото

Несмотря на эту катастрофу удалось спасти Софию Киевскую. Директор заповедника Алексей Повстенко сумел обмануть НКВД, убедив, что в храме нет подземелий для минирования. Именно эта хитрость сохранила одну из главных святынь Украины.

Взрывы, пожары и уничтоженный Крещатик: как выглядел центр Киева 24 сентября 1941-го. Архивные фото
Взрывы, пожары и уничтоженный Крещатик: как выглядел центр Киева 24 сентября 1941-го. Архивные фото
Взрывы, пожары и уничтоженный Крещатик: как выглядел центр Киева 24 сентября 1941-го. Архивные фото

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-1980-х годах.

Станция метро "Майдан Независимости" является одной из ключевых для подземки Киева. Нынешнее название она получила 26 августа 1991 года, и благодаря фотороботу Евгения Чернюка сохранился исторический момент, когда заменяли буквы на входе.

Как сообщал OBOZ.UA, Почтовая площадь является одной из древнейших в столице и существовала еще со времен Киевской Руси. Благодаря старым фотографиям мы можем увидеть, какой была эта местность на рубеже XIX – XX веков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!