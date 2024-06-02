Выдержала проверку временем: в сети показали уникальный снимок Площади Украинских Героев в начале 1900-х годов. Фото

Площадь Украинских Героев в Киеве возникла во второй половине XIX века. В начале прошлого века, в 1900-х годах, неизвестный фотограф сделал фото этой столичной местности.

Архивный снимок был опубликован в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно посмотреть, изменилась ли эта локация за около 120 лет.

"Площадь Украинских Героев (бывшая Льва Толстого. – Ред.), 1900-е", – говорится в сообщении.

Площадь Украинских Героев – площадь в Шевченковском районе города Киева, местность Новая Застройка. Возникла между Шулявской и Большой Васильковской улицами во второй половине XIX века. В 1880–90-х годах бытовало неофициальное название площади – Шулявская. Это название произошло от Шулявской улицы, которая в 1891 году получила название Караваевская, в честь ученого и медика Владимира Караваева. Через некоторое время после переименования улицы площадь также стали называть Караваевской.

Современное название в честь Украинских Героев – с 2023 года.

Напомним, Дарница в Киеве впервые в документах упоминается в 1509 году. В конце 19 века здесь построили вокзал, а сама местность превратилась в известное место отдыха киевлян и дачный поселок.

В 1870 году в Киеве был открыт Центральный железнодорожный вокзал. Его первое здание было построено из желтого кирпича в древнеанглийском готическом стиле.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!