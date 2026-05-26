Возле разрушенного ТРЦ 'Квадрат' на Лукьяновке парень сыграл на аккордеоне 'Как тебя не любить, Киев мой' и растрогал сеть. Видео

В Киеве возле разрушенного в результате российской атаки торгового центра "Квадрат" парень исполнил на аккордеоне композицию "Как тебя не любить, Киев мой". ТРЦ был уничтожен почти до основания в результате российской атаки на Киев в ночь на 24 мая.

Видео дня

Об этом сообщил Telegram-канал Киев24. Своим исполнением композиции в таком месте он растрогал сеть.

Что известно

"Возле разрушенного ТРЦ "Квадрат" на Лукьяновке мальчик играет на аккордеоне "Как тебя не любить, Киев мой "– говорится в сообщении. Также он собирает деньги на нужды Вооруженных сил Украины.

Пользователей сети тронуло исполнение такой композиции в таком месте, они оставляли комментарии о несокрушимом духе украинцев и желали юному музыканту успехов.

Что известно о разрушении ТРЦ "Квадрат"

После массированной атаки России в ночь на 24 мая в Шевченковском районе Киева почти полностью разрушен ТРЦ "Квадрат" и поврежден Лукьяновский рынок. В результате удара вспыхнули масштабные пожары, выгорели торговые павильоны и автомобили, а спасатели несколько часов ликвидировали последствия обстрела.

Взрывная волна также повредила соседние здания, заведения питания и торговые помещения.

Многоэтажное здание ТРЦ претерпело критические разрушения: фасад обгорел, окна полностью выбиты, а внутри уничтожены конструкции, территория вокруг усеяна обломками бетона, стекла и металла.

Также поврежден ресторан McDonald's рядом с местом удара – над входом выбиты стекла, а тротуар засыпан обломками. Также возле торгового центра сгорел легковой автомобиль.

Серьезным разрушениям подвергся и Лукьяновский рынок. Внутри торговых павильонов произошел пожар: металлические конструкции изуродованы огнем. Спасатели работали внутри задымленных помещений, туша очаги возгорания.

Кроме этого, в районе удара повреждены фасады и витрины других зданий. Часть территории огородили сигнальными лентами, а коммунальные службы ликвидируют последствия атаки и закрывают выбитые окна.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в ночь на 24 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг при менил 690 средств воздушного нападения: 90 ракет и 600 БПЛА разных типов. Силы ПВО обезвредили 604 цели, в том числе 549 дронов, 44 крылатых и 11 баллистических ракет. Зафиксированы попадания на ряде локаций, основной удар пришелся на Киев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!